Hyundai согласилась производить авто с российскими двигателями

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» договорилась с Минпромторгом о выпуске автомобилей с российскими двигателями и коробками передач. Аналогичный контракт заключили «АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Объем инвестиций составит 16,6 млрд рублей, а с учетом вложений других компаний, входящих в Hyundai Motor, которая займется выпуском двигателей, - 35 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приняла обязательства по производству легковых машин с российскими двигателями, автоматическими коробками и элементами системы управления в рамках специнвестконтракта, пишет РБК. Если производство наладят, то порядка 70% автомобилей, производимых на заводе в Петербурге, получат двигатели российской сборки.

В декабре был представлен рейтинг самых простых для перепродажи машин. Его возглавил автомобиль Hyundai Solaris с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач.