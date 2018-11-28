Hyundai подготовила четыре новинки для российской публики

В 2019 году компания Hyundai начнет продажи четырех новых моделей автомобилей. Уже после Нового года в Россию приедет обновленная Elantra.

Седан появится у дилеров в январе-марте. По словам производителей, модель получила радикально обновленную внешность.

Другая новинка от Hyundai – хэтчбек i30N. Машина снабжена двухлитровым турбомотором и развивает скорость до 100 км/ч за 6,2 секунды. Автомобиль имеет мощные тормоза и спортивный интерьер.

В новом году дебютирует новая версия представительского седана Genesis G90. Автомобиль недавно был представлен в Лос-Анджелесе. Его привезут в Россию в первой половине 2019 года. Стоимость машины будет не менее 4,7 млн рублей.

Четвертая новинка от Hyundai – модель Sonata, пишут «Известия». Подробности ее внешнего вида и характеристики автопроизводитель не разглашает.

С января по октябрь в России были проданы 147,312 тыс. машин Hyundai. Этот показатель на 15% выше данных прошлого года.