Хуситы-шииты попросили Владимира Путина решить войну в Йемене

Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны.

23 июля аналогичную просьбу йеменские повстанцы-хуситы направили властям Франции с просьбой вмешаться в войну. Они призвали президента Франции Эммануэля Макрона сыграть «важную, заметную политическую роль в установлении мира».

Хуситы, воюющие с коалицией суннитских государств, в основном монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи оказались на грани поражения после начала 13 июня операции «Золотая победа» международной исламской коалицией. Тогда был захвачен стратегически важный портовый город Ходейд на Красном море, удерживаемый хуситским движением «Ансар Аллах».

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года.

Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, сообщает «Lenta.ru».

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