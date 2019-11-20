Хулиганская сходка на крыше «Москвы-Сити» обернулась уголовкой

Хулиганская сходка на крыше «Москвы-Сити» обернулась уголовкой

Фото: РБК

В столице полицейские задержали мужчину, который совместно с еще пятью нарушителями пытался прорваться на крышу делового центра «Москва-Сити».

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«В дежурную часть отдела внутренних дел поступило сообщение о противоправных действиях в помещении делового центра на Пресненской набережной. Было установлено, что неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания, оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны и распылили газ из баллончика. В результате один из охранников получил травмы и химические ожоги лица», — сказала Волк РИА «Новости».

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который заявил, что пытался проникнуть на крышу ради фотосессии на месте происшествия.

На остальных нарушителей, всем им от 19 до 27 лет, были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

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