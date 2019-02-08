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Все худшее – детям: Росконтроль проверил стиральные порошки

Все худшее – детям: Росконтроль проверил стиральные порошки

Росконтроль проверил стиральные порошки на качество и безопасность. Лидером антирейтинга оказалось средство для стирки детского белья.

Для исследования были взяты порошки «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детских вещей. Оказалось, что все порошки после стирки оставляют поверхностно-активные вещества (ПАВы), поэтому специалисты советуют дополнительно полоскать белье.

Худший результат показал детский порошок AOS/«Я родился» - после него на белье остается больше всего ванадия, мышьяка, селена и молибдена. Меньше всего ПАВов оседает при стирке средствами «МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья».

При оценке эффективности моющих средств самые высокие показатели зафиксированы у «МИФ». Хуже всего очищают Clean OK/«Наша семья» и AOS/«Я родился», сообщают «Известия».

Таким образом, порошки «МИФ» и BiMAX оказались лидерами рейтинга Роскачества. В черный список попал детский порошок AOS/«Я родился» - он не соответствовал требованиям безопасности.

Росконтроль – частная организация, которая занимается проверкой качества товаров и продуктов. Предприниматели нередко выражали недовольство методами оценки, которые использует компания.

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Теги:
Места: Россия
События: общество
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