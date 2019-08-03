Huawei захватывает российский рынок

В прошлом году в России было продано более 30 миллионов устройств Huawei. Выручка российской «дочки» Huawei Technologies Co. — ООО «Техкомпании Хуавэй» — увеличилась с 61,7 млрд до 132,3 млрд рублей.

Как следует из данных СПАРК, чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, передает РБК. По словам источника издания, выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.

Ранее стало известно, что на смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».