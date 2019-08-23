Хозяин польского ресторана обозвал украинцев «недолюдьми»

Владелец польского ресторана в городе Гдыня разместил объявление о поиске шеф-повара для заведения с просьбой не обращаться «никаким украинцам или другим подобным».

Когда хозяину ресторана указали на явно ксенофобское высказывание, он ответил: «Мы рады всем клиентам, однако недолюдям — нет».

Это высказывание вызвало среди общественности широкий резонанс. Были те, кто отреагировал спокойно, те, кто делал замечания и даже те, кто грозился сжечь ресторан.

На объявление также обратила внимание центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Организация обратилась в прокуратуру и Национальную инспекцию труда. Теперь владельцу заведения может грозить до двух лет тюрьмы.

Адвокат хозяина ресторана объяснил такое поведение подопечного плохим самочувствием и заверил, что ранее подобного поведения со стороны владельца заведения не было.

Мэр Гдыни Войчех Шчурек жестко раскритиковал объявление и заявил, что реагировать на подобные выходки нужно соответствующее, передаёт телеканал «360».