США хотят разузнать о доходах и «тайных связях» президента России
Члены Конгресса США потребовали от американской разведки собрать данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина. По итогам должен быть представлен доклад о финансовом состоянии российского лидера.
Законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» разработали американские конгрессмены Элиза Стефаник и Вал Деминг. Документ составлен из-за якобы попыток России подорвать демократию в Штатах, уточняет Lenta.ru.
«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий», — заявила Стефаник.
Главе Национальной разведки США необходимо узнать об источниках доходов Путина и членов семьи, а также установить самых значимых олигархов в окружении президента, с которыми связан российский лидер.
Ранее Россию обвинили во вмешательстве в выборы американского президента.
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