УПЦ хотят аннулировать аренду в Лаврах

УПЦ хотят аннулировать аренду в Лаврах

Администрация президента Украины готовит разрыв договоров аренды с УПЦ в Киево-Печерской и Почаевской лаврах. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на собственный источник, близкий к экс-замглавы АП, советнику президента Ростиславу Павленко.

«В связи с деликатностью вопроса, все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс. Также, с 26 декабря в Департаменте по делам религий и национальностей проводятся инструктажи уполномоченных в областях организации статистики переходов в ПЦУ», – сообщает издание.

Также украинские СМИ сообщили, что руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника уже переданы указания подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.

Напомним, что 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который обязывает Украинскую Православную Церковь изменить свое название как Церкви, «центр управления которой находится в стране-агрессоре», и стать «Русской Православной Церковью в Украине».

28 ноября Кабинет министров Украины постановил вернуть Почаевскую лавру в состав историко-архитектурного Кременец-Почаевского заповедника. 30 ноября в доме, принадлежащем настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, СБУ провела обыски. А 3 декабря сотрудники службы безопасности обыскали дома священников и храмы Житомирской и Овручской епархий УПЦ.

5 декабря Управление СБУ вызвало на допрос священнослужителей Ровенской и Сарненской епархии. В Главном управлении Национальной полиции Украины в Житомирской области сообщили, что обыски проводятся в рамках расследования одного и того же уголовного дела, которое возбуждено по статье о разжигании межнациональной розни.

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