«Не хочу»: Владимир Путин не ответил на звонки Порошенко

«Не хочу»: Владимир Путин не ответил на звонки Порошенко

Президент России Владимир Путин объяснил отказ разговаривать по телефону с украинским лидером Петром Порошенко нежеланием участвовать в его «нехитрых комбинациях».

Президент объяснил, что не уклоняется от телефонных разговоров с Порошенко. «Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», - сказал Путин.

По его мнению, лидер Украины часто создает провокационные ситуации, а затем перекладывает ответственность на Россию, чтобы продемонстрировать, насколько успешно он решает сложившиеся проблемы. «Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», - приводит слова президента ТАСС.

В конце ноября украинская сторона сделала попытку связаться с Кремлем, однако Москва на звонки Порошенко не ответила. Они были сделаны после того, как несколько украинцев задержали в Азовском море. Три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через российские территориальные воды. В результате корабли задержали, 24 украинских моряка арестовали до 25 января – их обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ.

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