ЦБ РФ хочет ввести единый тариф для банков за денежные переводы

Центробанк может обязать банки взимать одинаковую плату за денежные переводы внутри и вовне. Это позволит избавиться от «банковского рабства», заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, одним из проявлений «банковского рабства» в России является сложность для россиян выбирать банк для перечисления заработной платы.

«Предполагается ввести регулирование, которое запрещает банкам иметь разный тариф на денежные переводы внутри и вовне», - сказал Швецов.

Для реализации этой инициативы необходимо внести соответствующие поправки в нормативные акты, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». Вопрос о введении единого тарифа за перевод будет обсуждаться в весеннюю сессию, пообещал Швецов.

Ранее в рамках форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости бороться с «банковским рабством». Граждане должны иметь возможность выбирать услуги и переводить средства, независимо от того, в каком банке открыт счет, уверена она.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость В России выросли цены на бензин и дизельное топливо

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО