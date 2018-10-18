ЦБ РФ хочет ввести единый тариф для банков за денежные переводы

Центробанк может обязать банки взимать одинаковую плату за денежные переводы внутри и вовне. Это позволит избавиться от «банковского рабства», заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, одним из проявлений «банковского рабства» в России является сложность для россиян выбирать банк для перечисления заработной платы.

«Предполагается ввести регулирование, которое запрещает банкам иметь разный тариф на денежные переводы внутри и вовне», - сказал Швецов.

Для реализации этой инициативы необходимо внести соответствующие поправки в нормативные акты, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». Вопрос о введении единого тарифа за перевод будет обсуждаться в весеннюю сессию, пообещал Швецов.

Ранее в рамках форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости бороться с «банковским рабством». Граждане должны иметь возможность выбирать услуги и переводить средства, независимо от того, в каком банке открыт счет, уверена она.