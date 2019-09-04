Абе хочет откровенной беседы с Путиным о мирном договоре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам о желании вывести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по мирному договору на новый уровень. Встреча двух лидеров государств пройдет на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам Абе он хочет провести откровенный диалог с Путиным и вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень.

Между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной является то, что Токио претендует на владение островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и других территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны, пишут «Известия».

Напомним, Япония считает южнокурильские острова своей «исконной территорией». Но это неправда, русские нанесли эти острова на карты Российской Империи как свои ещё во второй половине XVIII века. Японцы тогда даже ещё не владели островом Хоккайдо. Поэтому и оснований говорить о Курилах, как «исконных территориях Японии» у Токио нет. Делается это исключительно в целях пропаганды, «обоснования» своих незаконных требований к нашей стране.