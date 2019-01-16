На химзаводе в Ленобласти цех с сотрудниками взлетел на воздух
В городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв на химзаводе. В результате пострадали четыре человека.
В пресс-службе губернатора и правительства области рассказали, что инцидент произошел в обеденный перерыв. На смене работали 72 человека, однако большинство ушли на обед.
По данным РБК, на складе завода взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами. После взрыва начался пожар. Он охватил площадь 39 кв. метров.
Одна из очевидцев события рассказала, что взрыв произошел в цехе сухого смешивания. На соседнем заводе из-за взрыва местами вышибло окна и ворота. В МЧС подтвердили, что на заводе взорвалась установка по сухому смешиванию бетона.
Ранее сообщалось о взрыве на химзаводе в Китае. В результате инцидента погибли 20 человек.
Следующая новость Минюст России летом начнет партийную «зачистку»
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии