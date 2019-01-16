На химзаводе в Ленобласти цех с сотрудниками взлетел на воздух

В городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв на химзаводе. В результате пострадали четыре человека.

В пресс-службе губернатора и правительства области рассказали, что инцидент произошел в обеденный перерыв. На смене работали 72 человека, однако большинство ушли на обед.

По данным РБК, на складе завода взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами. После взрыва начался пожар. Он охватил площадь 39 кв. метров.

Одна из очевидцев события рассказала, что взрыв произошел в цехе сухого смешивания. На соседнем заводе из-за взрыва местами вышибло окна и ворота. В МЧС подтвердили, что на заводе взорвалась установка по сухому смешиванию бетона.

Ранее сообщалось о взрыве на химзаводе в Китае. В результате инцидента погибли 20 человек.