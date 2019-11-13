Клинтон может принять участие в предстоящих выборах

Клинтон может принять участие в предстоящих выборах

Фото: delo.ua

Экс-госсекретарь США и соперник главы белого дома Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон не исключает вероятности участия в президентских выборах в 2020 году.

"Как я говорю, никогда, никогда, никогда не говори "никогда", - сказала Клинтон. По словам политика, она испытывает большое давление со стороны окружающих, которые пытаются убедить ее выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы государства. По ее словам, пока это не входит в ее планы, сообщает ТАСС.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что Москва предпочла бы видеть в кресле президента его противника, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам Дональда Трампа, этот факт его очень беспокоит, так как сам он готов поладить с Россией, но, к сожалению, Кремль предпочел бы Хиллари Клинтон в переговорах, нежели его.

Президент США лишний раз подчеркнул, что между ним и Россией никогда не было никакого сговора, и Россия никоим образом не вмешивалась в американские выборы.

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