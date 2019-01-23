Headhunter уберет графу об образовании из резюме

Российская компания интернет-рекрутмента Headhunter удалит графу «Образование» в резюме на своем сайте. Аналогичные меры предпринял сайт Superjob.

Как рассказал «360» руководитель пресс-службы Headhunter Александр Джабаров, компания откажется от графы об образовании в резюме для тех сфер, где это несущественно. Вместе с тем Headhunter создает собственную систему оценки навыков кандидатов.

Джабаров отметил, что в мире наметился тренд на снижение ценности образования, однако в России он менее заметен. Он подчеркнул, что информация об образовании играет определяющую роль при поиске сотрудников в медицинской, инженерной, строительной отраслях. По его мнению, отсутствие таких данных осложнит поиск.

Ранее графу об образовании убрала рекрутинговая компания Superjob. Ее представители объяснили, что наличие или отсутствие образования не препятствуют поиску работы.