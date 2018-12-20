Хакеры взломали систему слежки ФСБ за соцсетями
Хакеры взломали сервера научно-исследовательского института «Квант», связанного с ФСБ. Они обнаружили систему мониторинга социальных сетей на предмет протестных настроений.
Преступники распространили в сети несколько документов, в которых описывался принцип работы системы анализа соцсетей и СМИ. В частности, анализу подвергались публикации в таких соцсетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.
Цель мониторинга – определение общественного мнения и протестных настроений. В основе системы лежит нейросеть, которая не только находит соответствующие публикации, но и определяет их тон, сособщает Русская служба BBC.
В июне Штаты ввели санкции против «Кванта» за связи с ФСБ. По официальным данным, учреждение занимается исследованиями в области связи, систем обработки данных.
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