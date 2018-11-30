Хакеры устроили мощную атаку на «Сбербанк»

За два дня «Сбербанк» отразил серию беспрецедентных по мощности атак хакеров. Кибератаки проводились из шести стран мира.

По словам замглавы правления Станислава Кузнецова, ситуация вызвала «определенное беспокойство». Длительность некоторых атак составила не менее полутора часов. Атаки организованы с помощью спуфинга – технологии, при которой одни программы маскируются под другие или скрываются адреса отправителя.

Кузнецов заявил, что атаки осуществлялись «весьма профессионально», вместе с тем они помогли банку оценить уровень своей защиты. На ресурсы «Сбербанка» ситуация не повлияла.

Информация о случившемся уже передана в госорганы, пишет ТАСС. Замглавы правления отметил, что атаки происходили с более чем 100 серверов.

«Защита и технологии Сбербанка позволяет успешно отражать подобного рода атаки. Если бы такие атаки были осуществлены на серверы другой компании, последствия могли бы быть значительными», - подчеркнул Кузнецов.

В течение 2018 года банк 70 раз подвергался атакам хакеров. Годом ранее число кибератак не превышало 50.