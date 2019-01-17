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В Хакасии чиновницу уволили после критики премий министрам

В Хакасии чиновницу уволили после критики премий министрам

В Хакасии уволена заместитель министра финансов Галина Спиридонова. Ее отставка состоялась после появления скандальной новости о премировании республиканского правительства.

Как пояснила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Бутенко, причиной увольнения стало истечение трудового контракта. Он заканчивался 26 декабря 2018 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновница лишилась должности после критики необоснованно высоких премий заместителям главы республики Валентина Коновалова. В сети появилась фотография документа, из которого следовало, что размер годовой премии составил 200% от месячного заработка.

Всего в списке числились 14 чиновников. Была премирована заместитель губернатора - руководитель представительства республики в Москве Юлия Исмагилова. Ее премия составила 300% от оклада.

Ранее стало известно, что госдолг Хакасии в 2018 году достиг 1,8 млрд рублей. В 2019 году прогнозируют его увеличение до 2,1 млрд.

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Места: Россия
События: скандалы
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