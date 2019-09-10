Хаджимба сохраняет за собой кресло президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов. Он получил 47% голосов.

Оппонент действующего лидера, глава оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния получил 46%, передает «Коммерсант».

Он заявил о несогласии с обнародованными Центризбиркомом результатами голосования. Однако ЦИК не отреагировал на жалобу.

Рауль Хаджимба вновь пообещал своим избирателям усилить борьбу с коррупцией и криминалом, а также диверсифицировать экономику.

Ранее в Абхазии произошло ДТП с участием туристического автобуса. Одна россиянка погибла, еще пятеро граждан РФ получили ранения.