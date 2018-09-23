В Хабаровском крае распространили фейковый ролик о вбросе бюллетеней

В Сети распространили подложный ролик о вбросе бюллетеней на выборах главы Хабаровского края. Общественная палата сочла видео провокацией.

По словам общественников, видео выложили в интернет 21 сентября – до начала второго тура выборов. Кроме того, ролик не дает понять, где произведена съемка, считают в Общественной палате региона. При этом на самом видео указано, что вброс бюллетеней произошел на участке №498 в Чегдомыне, передает агентство «URA.RU».

23 сентября в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора. На пост главы региона претендуют представитель ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.