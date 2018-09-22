В Хабаровском крае нашли нарушения кандидатом от ЛДПР дня тишины

В избирательную комиссию Хабаровского края поступили несколько жалоб на нарушение правил дня тишины. Речь идет о незаконной агитации за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.

О нарушениях сообщил замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты РФ Максим Григорьев. По его словам, перед вторым туром выборов губернатора края в городе были замечены автомобили с изображением кандидата, а по домам продолжали разносить агитационную продукцию.

Григорьев сообщил, что на митингах по пенсиям, организованных партией КПРФ, распространялись материалы против действующего главы региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, передает агентство «URA.RU».

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 23 сентября. Ранее Фургал набрал 35,81% голосов, его оппонент – 35,62%.

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