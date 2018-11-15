В Хабаровском крае до февраля заморозили цены на хлеб

Хлебозаводы и торговые сети Хабаровского края подписали меморандум о заморозке цен на социально значимые сорта хлеба. Соглашение будет действовать до февраля 2019 года.

Речь идет о пшеничном хлебе первого и второго сортов, а также ржано-пшеничном. Правительство края также пообещало помочь предприятиям отрасли.

Поводом для заключения соглашения стало увеличение расходов хлебопроизводителей в связи с ростом электроэнергии, стоимости муки и транспортных затрат. Сейчас розничная цена белого хлеба первого и второго сортов в регионе составляет 35-38,5 рублей, ржано-пшеничного – 35-39 рублей.

В случае повышения цен на хлеб после февраля 2019 года из-за роста коммунальных услуг, сырья производители должны направить правительству края обоснование, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Сдержать рост цен поможет субсидирование затрат по переработке муки, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Такая мера поддержки существует в Сахалинской области и Камчатском крае. Фургал поручил проработать этот вопрос и найти средства на минимизацию расходов хлебопроизводителей.