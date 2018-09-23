В Хабаровском крае досрочно закрыли пресс-центр для освещения выборов

В Хабаровском крае на четыре часа раньше заявленного закрылся пресс-центр для освещения выборов главы региона. Комментировать ситуацию в центре не стали.

«Пресс-центр закрывается. Комментариев не будет», - сказал его представитель.

Журналистов попросили освободить здание в 00:00, в то время как изначально сообщалось о работе центра до 04:00 понедельника, сообщает «Интерфакс».

В Хабаровском крае завершился второй тур выборов губернатора. После обработки 50% протоколов в лидерах оказался представитель ЛДПР Сергей Фургал.