В Хабаровском крае досрочно закрыли пресс-центр для освещения выборов
В Хабаровском крае на четыре часа раньше заявленного закрылся пресс-центр для освещения выборов главы региона. Комментировать ситуацию в центре не стали.
«Пресс-центр закрывается. Комментариев не будет», - сказал его представитель.
Журналистов попросили освободить здание в 00:00, в то время как изначально сообщалось о работе центра до 04:00 понедельника, сообщает «Интерфакс».
В Хабаровском крае завершился второй тур выборов губернатора. После обработки 50% протоколов в лидерах оказался представитель ЛДПР Сергей Фургал.
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