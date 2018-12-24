На Хабаровский край свалился гигантский метеорит

В одном из районов Хабаровского края в результате обвала грунта перекрыло русло реки Бурея. Одна из возможных причин - падение гигантского метеорита.

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов рассказал, что на месте ЧП побывали администрация поселка, спасатели и специалисты Бурейской ГЭС. Они зафиксировали, что на реке образовалась насыпь шириной 600-800 метров и высотой 80-160 метров над уровнем льда. Установить причину явления специалисты затрудняются.

Предположительно, большой метеорит мог снести вершину сопки, часть которой перекрыла устье реки. Это вызовет подъем воды и будет грозить подтоплением поселку Чекунда, говорят специалисты.

«Русло перекрыто от берега до берега. И полсопки нету рядом», - сообщил РИА Новости глава района.

Когда именно произошло обрушение, неизвестно. О загадочных явлениях в небе местные жители не сообщали, однако уточнили, что 11 декабря у них попадали цветы с подоконников.

Ранее стало известно, что на Камчатке в результате землетрясения возникла угроза цунами. У берегов зафиксировали толчки магнитудой 7,5 и 7,4 балла.