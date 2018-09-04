Губернаторов России будут охранять бойцы Росгвардии

Главы российских регионов теперь могут по контракту получить в свою охрану до семи бойцов Росгвардии.

Отмечается, что гвардейцы будут охранять губернаторов только по решению главы государства и при наличии реальной угрозы.

Основанием может стать оперативная информация силовых ведомств, которая подтверждает опасность для жизни губернатора или его заместителей.

Оплачивать услуги гвардейцев будут из региональных бюджетов — все полученные от этого доходы будут поступать уже в федеральную казну, сообщает «URA».