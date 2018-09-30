Губернатора Курганской области ждет отставка

Стало известно о скорой отставке губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Информацию подтвердили два источника, близкие к администрации президента.

Решение об отставке уже принято, официально его объявят в ближайшее время. В качестве причины отставки источники назвали то, что при Кокорине регион сохранил низкий уровень социально-экономического развития.

Он был избран на должность губернатора в 2014 году. Его полномочия истекают в 2019 году.

Новая волна отставок губернаторов началась 26 сентября. Тогда президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей глав Астраханской области Александра Жилкина и Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. В ближайшее время, как стало известно РБК, могут смениться главы Курской и Оренбургской областей.

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