Губернатор Подмосковья заслужил орден Серафима Саровского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву орден преподобного Серафима Саровского за вклад в восстановление храмов.
Глава РПЦ поблагодарил Воробьева за «сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью», передает телеканал «360».
Орден был учрежден в 2004 году патриархом Московским и вся Руси Алексием II и Священным синодом. Он вручается за особый вклад в дело возрождения храмов, а также за церковно-общественную деятельность.
За период с 2016 по 2017 годы в Подмосковье были реализованы мероприятия по сохранению семи церквей на сумму 60,28 млн рублей.
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