Губернатор Подмосковья рассказал о «золотом стандарте» для инвесторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трех направлениях работы региона, которые составляют «золотой стандарт» для инвесторов. Выступление Воробьева состоялось в Москве на форуме «Инвестиции в регионы».

«Золотой стандарт» предполагает мобильный телефон — доверие в решении всех вопросов, инфраструктуру — дороги, газ, электричество, канализации, и третье — это специальные программы», - заявил глава Подмосковья.

Он сообщил, что в регионе работает специальное бюро для помощи инвесторам в решении проблем с разными структурами. Кроме того, Воробьев развеял миф о том, что земля в Московской области слишком дорогая. «Если ты вкладываешь более 500 млн рублей, то она почти бесплатная», - добавил он.

Воробьев отметил, что прирост инвестиций в 2018 году может превысить 20%. Так, в 2017 году регион привлек 670 млрд рублей, в этом году ожидается 820-850 млрд, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Власти Московской области до конца года рассчитывают подписать еще несколько крупных соглашений с двумя иностранными и одним российским инвесторами. Российский проект станет «одним из системообразующих в автомобильной отрасли», заявил зампред областного правительства Денис Буцаев, не уточнив названия компании.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Россияне без виз могут посетить рекордное число стран в 2018 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО