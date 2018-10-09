Губернатор Подмосковья рассказал о «золотом стандарте» для инвесторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трех направлениях работы региона, которые составляют «золотой стандарт» для инвесторов. Выступление Воробьева состоялось в Москве на форуме «Инвестиции в регионы».

«Золотой стандарт» предполагает мобильный телефон — доверие в решении всех вопросов, инфраструктуру — дороги, газ, электричество, канализации, и третье — это специальные программы», - заявил глава Подмосковья.

Он сообщил, что в регионе работает специальное бюро для помощи инвесторам в решении проблем с разными структурами. Кроме того, Воробьев развеял миф о том, что земля в Московской области слишком дорогая. «Если ты вкладываешь более 500 млн рублей, то она почти бесплатная», - добавил он.

Воробьев отметил, что прирост инвестиций в 2018 году может превысить 20%. Так, в 2017 году регион привлек 670 млрд рублей, в этом году ожидается 820-850 млрд, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Власти Московской области до конца года рассчитывают подписать еще несколько крупных соглашений с двумя иностранными и одним российским инвесторами. Российский проект станет «одним из системообразующих в автомобильной отрасли», заявил зампред областного правительства Денис Буцаев, не уточнив названия компании.