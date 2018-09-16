Губернатор Подмосковья назначил сенатора от региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выбрал сенатора от региона: им станет депутат Госдумы от КПРФ, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских.

В Совфед назначаются по два сенатора от каждого субъекта: один представляет исполнительный орган власти, другой – законодательную. Сенатором от законодательной ветви назначен член партии «Едина Россия» Виктор Абрамов, напоминает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Он был наделен полномочиями в сентябре 2016 года.

Ранее сенатором от правительства Подмосковья в Совфеде являлся член партии «Единая Россия» Юрий Липатов.