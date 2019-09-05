Губернатор Петербурга закрыл новые станции на их открытии

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пришел на церемонию открытия трех новых станций метрополитена и закрыл их.

По словам политика, все станции готовы и работают в тестовом режиме. Однако, при внештатной ситуации могут возникнуть проблемы.

«Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — сказал депутат на церемонии открытия трех станций Фрунзенско-Приморской линии.

Людям, выстроившимся у «Проспекта Славы» еще в восемь утра, губернатор с уверенностью сказал, что станции будут открыты в ближайшие две недели.

Такое решение многих избирателей не оставит равнодушным, объяснила поступок губернатора политолог Юлия Стрелкова.

С первого взгляда решение перенести открытие станций Фрунзенского радиуса приведет к потере Александром Бегловым политических очков, но оно может выиграть в перспективе, пояснила она ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. В них принимают участие Надежда Тихонова («Справедливая Россия», Александр Беглов и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).