Губернатор Московской области допустил рост цен на жилье до 15%

Стоимость объектов недвижимости в Московской области может вырасти до 15% в связи с сокращением ресурсов у застройщиков. Это вызвано ужесточением законодательства, которое лишает их права напрямую привлекать средства дольщиков.

О возможном росте цен на жилье на уровне 10-15% заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в регионе значительно снизятся темпы строительства новых объектов недвижимости.

«Определенное увеличение стоимости — на 10%-15% — я лично допускаю», - сказал глава региона.

Вместе с тем Воробьев выразил надежду, что ужесточение законодательства позволит решить проблему обманутых дольщиков.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать средства дольщиков до ввода дома в эксплуатацию, уточняет «Интерфакс-недвижимость». Деньги дольщиков будут размещаться на счетах-эскроу в уполномоченных банках. Эта же организация будет выдавать кредитные средства на строительство.

Эскроу-счет – механизм, с помощью которого средства дольщиков хранят на специальном счете в банке. Застройщики, которые используют эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, имеют право получить кредит в размере, необходимом для завершения строительства. Строительные компании при этом освобождаются от уплаты взносов в компенсационный фонд.

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