Грузия запретила «Победе» летать в Тбилиси

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы в Грузию из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Причиной тому стал отказ грузинских властей выдать разрешение на полеты.

Отмена коснулась рейсов, запланированных с 1 ноября 2018 года. «Победа» была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси от имени Российской Федерации.

После согласования необходимых слотов авиакомпания начала продажу билетов. Сейчас забронировано 17 тысяч билетов. Авиакомпания уже начала оповещение клиентов об отмене рейсов и возврат денежных средств, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Представители «Победы» заявили, что грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российской стороны на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в разные регионы России, к обслуживанию которых дочка «Аэрофлота» допущена не была.