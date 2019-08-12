Грузия потеряла на туристах из России 60 миллионов долларов

Потери туристической отрасли Грузии от спада турпотока из России оценили в 60 млн долларов. Такие цифры привел премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Серьезные убытки Грузия понесла в последние месяцы. Власти намерены вернуть старые показатели и достичь еще больших высот в туротрасли.

Как пишет «ПолитЭксперт», в ряде регионов Грузии турпоток вырос. Речь идет об Аджарии, где в июне турпоток увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Georgian Airways потеряла 25 млн долларов с 8 июля после запрета на полеты из России в Грузию.