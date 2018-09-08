Грузия подтвердила экстрадицию Андрея Тюрина в США

Главная прокуратура Грузии подтвердила, что экстрадиция в Штаты гражданина России Андрея Тюрина, обвиняемого в совершении киберпреступлений, осуществлена по решению суда.

С требованием экстрадиции задержанного на Родину выступала и Россия. Известно, что в случае наличия нескольких запросов на экстрадицию решение принимает министерство юстиции Грузии.

Об экстрадиции Тюрина из Грузии в Штаты накануне сообщила Секретная служба США, сообщает «Интерфакс».

Андрей Тюрин обвиняется в причастности к кибератакам на американские финансовые структуры. 35-летнему россиянину грозит до 30 лет тюрьмы.