Грузия подала в суд на Россию за «оккупации территории страны»

Министерство юстиции Грузии подало иск в Европейский суд по правам человека против России.

Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации территории страны» и «притеснениях этнических грузин».

Грузия также обвиняет Россию в гибели в Южной Осетии сотрудника силовых структур Грузии Арчила Татунашвили. В 2008 году его задержали по подозрению в шпионаже, а после он скончался в больнице.

Напомним, что грузинские войска в ходе обстрелов Цхинвала убили большое количество мирных жителей, а заодно и российских миротворцев, после чего было санкционировано проведении операции по принуждению к миру, передает «Экономика сегодня».

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