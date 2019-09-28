Грузия исключила военное решение конфликта с Россией

Грузия должна стремиться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, заявил президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Когда у страны есть такие проблемы как оккупированные территории, существует два пути: первый - это военный, от которого мы отказались, а второй - это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», - приводит слова главы Грузии РИА «Новости».

Напомним, дипломатические отношения между странами были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Российская сторона неоднократно заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.