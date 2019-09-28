Грузия исключила военное решение конфликта с Россией
Грузия должна стремиться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, заявил президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Когда у страны есть такие проблемы как оккупированные территории, существует два пути: первый - это военный, от которого мы отказались, а второй - это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», - приводит слова главы Грузии РИА «Новости».
Напомним, дипломатические отношения между странами были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Российская сторона неоднократно заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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