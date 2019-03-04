В Грозном появится «женское такси»

В Грозном появится специальное такси для обслуживания исключительно женщин. Управлять им также будут водители-женщины.

Проект под названием «Мехкарий» планируют реализовать в 2019 году. Его стоимость оценивают в 13 млн рублей. Всего планируется купить 17 автомобилей, передает ТАСС.

Запуск сервиса объясняют традицией и религиозными нормами, согласно которым езда с мужчинами таксистами противоречит законам Ислама. Многие желающие откликнулись на работу в женском такси. Их отберут с учетом опыта вождения и психологического состояния.

Проект будет поддержан Фондом Зайеда, который открылся в Грозном в 2017 году. Бизнесмены из ОАЭ финансово помогут 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике за 10 лет.