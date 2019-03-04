В Грозном появится «женское такси»
В Грозном появится специальное такси для обслуживания исключительно женщин. Управлять им также будут водители-женщины.
Проект под названием «Мехкарий» планируют реализовать в 2019 году. Его стоимость оценивают в 13 млн рублей. Всего планируется купить 17 автомобилей, передает ТАСС.
Запуск сервиса объясняют традицией и религиозными нормами, согласно которым езда с мужчинами таксистами противоречит законам Ислама. Многие желающие откликнулись на работу в женском такси. Их отберут с учетом опыта вождения и психологического состояния.
Проект будет поддержан Фондом Зайеда, который открылся в Грозном в 2017 году. Бизнесмены из ОАЭ финансово помогут 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике за 10 лет.
Следующая новость Невостребованные тела для захоронения скопились в Москве
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии