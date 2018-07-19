Греция обвинила Марию Захарову в неуважении

В министерстве иностранных дел Греции назвали «примером неуважения» комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации вокруг высылки из страны двух российских дипломатов.

В ходе брифинга, состоявшегося 18 июля, Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов из Греции результатом «многоэтапной игры» и давления на Грецию Лондона и Вашингтона.

«Заявление представителя МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране», — заявили греческие дипломаты.

Они также указали, что государства имеют право самостоятельно осуществлять свою политику, и это не связано с размером государства, сообщает Ura.ru.

11 июля Афины выслали двух российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции.

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