На границе Монголии и России произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в северо-западной части Монголии, в 353 километрах к юго-востоку от российского города Кызыл, примерно в 110 километрах от границы с Россией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «сильное».

Отмечается, что в этом районе землетрясения — достаточно частое явление. Они нередко происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии, передает «360».

Жертв и пострадавших среди населения нет.