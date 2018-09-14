На границе Монголии и России произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в северо-западной части Монголии, в 353 километрах к юго-востоку от российского города Кызыл, примерно в 110 километрах от границы с Россией.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «сильное».
Отмечается, что в этом районе землетрясения — достаточно частое явление. Они нередко происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии, передает «360».
Жертв и пострадавших среди населения нет.
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