Граффити с Гагариным появилось в Подмосковье

В Одинцово появилось самое больше в России портретное граффити летчика-космонавта Юрия Гагарина. Его высота – 60 м. Автор работы – итальянский художник Йорит Агоч. Изображение разместилось на стене многоэтажного дома №25 на Кутузовской улице.

По словам художника, история героя Советского Союза вдохновляет. Ведь летчик жил и рос в обычной семье. И все же смог стать примером для миллионов людей, передает телеканал «Звезда».

В одинцовском микрорайоне Трехгорка продолжается Международный фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis.