Градус доверия населения к Владимиру Путину пополз вниз

Граждане России считают, что ответственным за проблемы страны является президент России Владимир Путин. Взвалить вину на него готовы 61% россиян.

Такие данные следуют из опроса «Левада-центра». Оказалось, что 22% населения признает его вину лишь частично. Еще 16% граждан уверены, что президент не несет отвественности за проблемы в России: 10% из них считают виновными «коррумпированных» чиновников, а 6% списывают все на последствия мирового кризиса и развал СССР.

Оставшиеся 2% россиян воздержались от ответа на вопрос об ответственности российского лидера за проблемы внутри страны.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, кого бы россияне выбрали в качестве президента, 56% хотят отдать голос за Владимира Путина. Годом ранее за действующего лидера были готовы проголосовать 66% населения, пишет РБК.

Опрос проводился с 18 по 24 октября. В нем приняли участие 1 600 респондентов из 136 населенных пунктов.