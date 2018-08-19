Град уничтожил урожай винограда в Грузии

В результате крупного града, который обрушился на главный виноградный регион Грузии, жители сел Ахашени и Кистаури остались без урожая.

По словам жителей, власти потратили миллионы на противоградную систему, однако она не была использована во время стихии. Сильный ливень затопил первые этажи домов, дворы и приусадебные участки, повреждены дороги и линии электропередач, сообщает «Интерфакс».

В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии поступило свыше 100 звонков из Телави и Ахмета с просьбой о помощи. Спасатели расчищают дороги и выкачивают воду из подвалов домов. В Тбилиси со звонками о помощи обратились 127 человек.