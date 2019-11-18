Град размером с яйцо оставил без света тысячи австралийцев
В штате Квинсленд в Австралии зафиксирован крупный град, который повредил дома и автомобили.
Некоторые градины были размером с куриное яйцо, достигав в диаметре шести сантиметров.
Из-за града в Квинсленде остались без электричества по меньшей мере 23 тысячи домов, сообщают «Известия».
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