Град размером с яйцо оставил без света тысячи австралийцев

Град размером с яйцо оставил без света тысячи австралийцев

Фото: скриншот с видео

В штате Квинсленд в Австралии зафиксирован крупный град, который повредил дома и автомобили.

Некоторые градины были размером с куриное яйцо, достигав в диаметре шести сантиметров.

Из-за града в Квинсленде остались без электричества по меньшей мере 23 тысячи домов, сообщают «Известия».

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!