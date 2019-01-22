Грабители подорвали отделение банка в Новосибирске

В отделении банка Новосибирска утром 22 января прогремел взрыв. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Инцидент произошел около пяти утра в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие». Прибывшая на место полиция обнаружила поврежденные, но не вскрытые банкоматы. Деньги похищены не были, пострадавших на месте взрыва не обнаружено, уточняет РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно одной из версий, банкомат подорвали с целью украсть наличные. В банке также назвали взрыв попыткой ограбления.

В декабре прошлого года мужчина подорвал банкомат в Москве. Ему удалось украсть 2 млн рублей.