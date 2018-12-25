GPS-трекеры и охранные системы больше не «шпионская техника»

Верховный суд принял постановление, которое разъясняет, за использование каких «шпионских» устройств россиянам грозит уголовное наказание.

Суд пояснил, что в случае приобретения спецсредств для получения информации с целью личной безопасности или для слежения за животными уголовного преследования не последует. Разрешено, в частности, пользоваться смартфонами, диктофонами и видеорегистраторами без программ для скрытого наблюдения, GPS-трекерами для слежения за животными, охранными системами.

Наказание по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) не грозит тем, кто купил «шпионскую технику» в интернете и не знал об истинном предназначении устройств, пишет «Интерфакс».

Правила покупки шпионских спецсредств было решено пересмотреть после жалобы во время пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2017 году, когда ему собщили о фермере, ставшем фигурантом уголовного дела после покупки трекера для коровы.