РФ готовит учащихся из 14 стран к международной олимпиаде
В Подмосковье открылась десятая смена Зимней компьютерной школы МФТИ для подготовки старшеклассников к международной олимпиаде по информатике. В ней принимают участие школьники из 14 стран мира.
В юбилейной смене участвуют ребята из России, Дании, Италии, Индии, Турции, Беларуси, Украины и других стран. Школьников ожидают тематические лекции и практические занятия. Занятия проведет лауреат многих соревнований по программированию Михаил Тихомиров.
Из 178 участников 88 – призеры национальных олимпиад. В Зимней компьютерной школе для них проведут тестовые олимпиады.
В 2018 году выпускники лагеря взяли на международной олимпиаде 12 наград, включая 3 золотых. За 10 лет проведения компьютерную школу в России прошли 1116 школьников.
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