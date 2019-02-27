РФ готовит учащихся из 14 стран к международной олимпиаде

В Подмосковье открылась десятая смена Зимней компьютерной школы МФТИ для подготовки старшеклассников к международной олимпиаде по информатике. В ней принимают участие школьники из 14 стран мира.

В юбилейной смене участвуют ребята из России, Дании, Италии, Индии, Турции, Беларуси, Украины и других стран. Школьников ожидают тематические лекции и практические занятия. Занятия проведет лауреат многих соревнований по программированию Михаил Тихомиров.

Из 178 участников 88 – призеры национальных олимпиад. В Зимней компьютерной школе для них проведут тестовые олимпиады.

В 2018 году выпускники лагеря взяли на международной олимпиаде 12 наград, включая 3 золотых. За 10 лет проведения компьютерную школу в России прошли 1116 школьников.