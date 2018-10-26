ФАС готова одобрить покупку «Сбербанком» 30% акций «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала бы препятствовать сделке по покупке «Сбербанком» доли в «Яндексе». Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Это разные рынки совершенно, они никак не приводят к повышению экономконцентрации. Мы бы ее одобрили, если бы надо будет одобрять, это 100%», - сказал он.

Артемьев признался, что «не понял» реакции рынка на сообщения о покупке банком доли в «Яндексе». По его мнению, за счет сделки «Яндекс» получит партнера с «сумасшедшим количеством денег», что будет способствовать быстрому развитию компании.

Глава ФАС усомнился в том, что банк будет ограничивать деятельность «Яндекса», пишет РБК.

Ранее сообщалось, что «Сбербанк» планирует купить 30% акций «Яндекса» и стать крупнейшим акционером компании. На фоне публикации акции компании начали дешеветь. Позже совладелец «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что не планирует продавать долю.