Государство спасет космический Центр имени Хруничева
Правительство РФ распорядилось выделить из бюджета субсидию на погашение задолженностей космического Центра имени Хруничева в Москве.
Отмечается, что субсидия будет направлена на погашение кредитов, полученных во Внешэкономбанке и других российских кредитных организациях.
Центр имени Хруничева производит для космической отрасли России ракеты «Ангара» и «Протон», передает ТАСС.
Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева объединяет в себе целый ряд предприятий, специализирующихся на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники.
Имеет филиал на космодроме «Байконур», в состав которого входит монтажно-испытательный корпус на площадке 92-50 и аэродром экспериментальной авиации «Юбилейный» на площадке 251, филиал в Королёве по разработке ракетных двигателей.
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