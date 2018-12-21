Государство спасет космический Центр имени Хруничева

Государство спасет космический Центр имени Хруничева

Правительство РФ распорядилось выделить из бюджета субсидию на погашение задолженностей космического Центра имени Хруничева в Москве.

Отмечается, что субсидия будет направлена на погашение кредитов, полученных во Внешэкономбанке и других российских кредитных организациях.

Центр имени Хруничева производит для космической отрасли России ракеты «Ангара» и «Протон», передает ТАСС.

Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева объединяет в себе целый ряд предприятий, специализирующихся на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники.

Имеет филиал на космодроме «Байконур», в состав которого входит монтажно-испытательный корпус на площадке 92-50 и аэродром экспериментальной авиации «Юбилейный» на площадке 251, филиал в Королёве по разработке ракетных двигателей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
Следующая новость Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО