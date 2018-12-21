Государство спасет космический Центр имени Хруничева

Правительство РФ распорядилось выделить из бюджета субсидию на погашение задолженностей космического Центра имени Хруничева в Москве.

Отмечается, что субсидия будет направлена на погашение кредитов, полученных во Внешэкономбанке и других российских кредитных организациях.

Центр имени Хруничева производит для космической отрасли России ракеты «Ангара» и «Протон», передает ТАСС.

Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева объединяет в себе целый ряд предприятий, специализирующихся на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники.

Имеет филиал на космодроме «Байконур», в состав которого входит монтажно-испытательный корпус на площадке 92-50 и аэродром экспериментальной авиации «Юбилейный» на площадке 251, филиал в Королёве по разработке ракетных двигателей.