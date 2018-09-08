Госпрограмму поддержки спроса на машины оценили в 10 млрд рублей
В 2019 году правительство выделит 10 млрд рублей по программе поддержки спроса на автомобили. Об этом в ходе форума «Гидроавиасалон-2018» сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
На 2019 год на программу было выделено меньше 30 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». По его словам, общий объем поддержки автопрома составит около 200 млрд рублей.
Ранее ФАС обратилась в Минпромторг с негативным отзывом на проект поправок, ужесточающих для машиностроителей получение доступа к госсубсидиям.
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