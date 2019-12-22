Гоша Куценко заявил о желании возглавить Украину
Актер Гоша Куценко несколько лет назад всерьёз планировал заняться политикой и стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».
«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — приводит слова Куценко РИА «Новости».
Однако, как рассказал Куценко, его мать заболела, а после он забыл о своем желании. Отметим, что действующий президент Украины Владимир Зеленский до громкой победы на авыборах снимался в кино и юмористических передачах.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!