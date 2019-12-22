Гоша Куценко заявил о желании возглавить Украину

Гоша Куценко заявил о желании возглавить Украину

Фото: sova

Актер Гоша Куценко несколько лет назад всерьёз планировал заняться политикой и стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — приводит слова Куценко РИА «Новости».

Однако, как рассказал Куценко, его мать заболела, а после он забыл о своем желании. Отметим, что действующий президент Украины Владимир Зеленский до громкой победы на авыборах снимался в кино и юмористических передачах.

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